Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Logitech: de nouveaux outils pour les salles de réunion information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Logitech a dévoilé mardi une nouvelle barre vidéo dotée de l'IA destinée aux salles de réunion, ainsi que de nouveaux outils visant à faciliter la réservation de salles.



Le fabricant suisse d'accessoires technologiques indique que sa caméra de nouvelle génération 'MeetUp 2', qui a été conçue pour les moyennes et petites salles de réunion, s'inscrit dans le sillage de sa précédente Logitech MeetUp, la caméra de visioconférence la plus vendue de l'histoire avec plus d'un million d'exemplaires écoulés.



Composé à plus de 62% de plastique recyclé, le dispositif intègre des fonctionnalités liées à l'IA afin de créer des vues dynamiques et améliorer la qualité de la voix tout en supprimant les bruits ambiants.



Le système est disponible au prix de 999 euros.



Parallèlement, Logitech a annoncé le lancement de nouveaux produits logiciels permettant l'accès à distance à des salles de réunion, de les réserver, de connaître leurs spécificités et des les automatiser dans le cadre de sa solution de gestion des équipements Logitech Sync.



Ce nouveau service sera commercialisé sur la base d'un abonnement annuel de 399 dollars.





Valeurs associées LOGITECH INTL Swiss EBS Stocks +0.56%