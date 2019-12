Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Logitech : dans le vert, un analyste relève son objectif Cercle Finance • 18/12/2019 à 18:16









(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le vert à la Bourse de Zuriche profitant de l'analyse positive de Wedbush Securities. Le bureau d'études a confirmé son conseil 'surperformance' sur le fabricant de périphériques informatiques Logitech, tout en augmentant son objectif de cours de 46 dollars à 48 dollars, s'attendant à une hausse du cours de l'action. Il y a maintenant moins de difficulté avec la réduction de certains tarifs chinois, a déclaré le bureau d'analyses, tandis que les autres catalyseurs restent, indique Wedbush Securities. ' Nous croyons que le prix actuel de l'action est toujours un point d'entrée convaincant pour les investisseurs qui recherchent une croissance constante des bénéfices avec une allocation de capital favorable aux investisseurs ', a ajouté Wedbush.

Valeurs associées LOGITECH INTL SIX Swiss Exchange +0.51%