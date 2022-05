Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Logitech: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 18/05/2022 à 14:57









(CercleFinance.com) - Logitech parvient à se hisser dans le vert avec un gain de moins de 1% à Zurich, aidé par des propos favorables d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat' malgré un objectif de cours ramené de 81 à 73 francs suisses.



'Le chiffre d'affaires est impacté, mais ne tombe pas d'une falaise', souligne le broker, pointant aussi de 'solides perspectives de flux de trésorerie' qui, selon lui, ne se reflètent pas dans le cours de l'action du fournisseur de périphériques informatiques.





