Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Logitech : dans le vert avec des propos de broker Cercle Finance • 01/06/2021 à 15:31









(CercleFinance.com) - Logitech gagne 2% à Zurich, aidé par Credit Suisse qui reste à 'surperformance' sur le titre du fournisseur de périphériques informatiques, avec un objectif de cours relevé de 10% à 133 francs suisses, dans le sillage de prévisions rehaussées pour 2022-23. 'Alors que l'année progresse, comme par le passé (objectifs bas et dépassés), le profit opérationnel peut se montrer meilleur que prévu', estime le broker, pour qui Logitech 'une action de croissance solide'.

Valeurs associées LOGITECH INTL Swiss EBS Stocks +1.08%