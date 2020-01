Logitech : dans le vert après un point d'activité

(CercleFinance.com) - Logitech gagne 1,2% à Zurich, suite à la présentation par le fabricant de périphériques informatiques d'un BPA ajusté en hausse de 6% à 84 cents et d'un profit opérationnel ajusté en croissance de 6% à 152 millions de dollars pour son troisième trimestre comptable.

A 903 millions de dollars, le chiffre d'affaires a augmenté de 4% en données brutes et de 5% à taux de changes constants, ressortant ainsi 'au-dessus des attentes, malgré la guerre des droits de douanes entre les Etats-Unis et la Chine', selon Aurel BGC.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, Logitech confirme prévoir une croissance des ventes à taux de changes constants 'dans le milieu ou le haut de la plage à un chiffre' et un profit opérationnel ajusté entre 375 et 385 millions de dollars.