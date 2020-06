Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Logitech : dans le rouge avec une dégradation de broker Cercle Finance • 24/06/2020 à 13:50









(CercleFinance.com) - Logitech recule de 1,4% à Zurich, sur fond de dégradation d'opinion chez Wedbush de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ajusté de 63 à 65 dollars sur le titre du fabricant de périphériques et accessoires informatiques. S'il reconnait que 'le portefeuille global de Logitech combine activités matures et dossiers de croissance convaincants', le broker ne voit qu'une 'expansion limitée à venir des multiples' de valorisation pour le titre. Logitech précise que son nouvel objectif de cours repose sur un multiple de 25 fois son estimation de BPA pour l'exercice 2022, un ratio se situant à la borne haute de la fourchette historique de Logitech sur cinq ans, qui va de 12,6 à 25 fois.

