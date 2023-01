Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Logitech: arrivée d'un nouveau directeur financier information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 11:47









(CercleFinance.com) - Logitech a annoncé mardi la nomination de Charles Boynton au poste de directeur financier, un rôle que le cadre américain commencera à endosser à partir du 6 février.



Chuck Boynton, qui a notamment occupé les fonctions de directeur financier chez le fabricant de casques audio Plantronics, avait également été directeur financier du groupe d'énergies renouvelables SunPower.



Il remplacera Nate Olmstead, qui a remis sa démission, mais qui restera au sein du spécialiste suisse des accessoires numériques afin d'assurer une période de transition.



Logitech a également annoncé ce mardi avoir promu Prakash Arunkundrum, le responsable de ses opérations et du développement durable, au poste de directeur opérationnel.



Ses tâches engloberont désormais le suivi des activités, le développement durable, les questions stratégiques et les opérations de fusions-acquisitions (M&A).



Il avait rejoint Logitech en 2015.





