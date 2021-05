Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Logitech : annonce le lancement de Logitech Scribe Cercle Finance • 18/05/2021 à 12:09









(CercleFinance.com) - Logitech présente une nouvelle expérience de réunion pour les participants avec le lancement de Logitech Scribe. ' Logitech Scribe, compatible avec les principaux services tels que Microsoft Teams et Zoom, diffuse le contenu du tableau blanc en visioconférences avec une clarté incroyable ' indique le Logitech Scribe offre à tout le monde - dans la salle ou à distance - une vue parfaite du tableau. ' Scribe fonctionne également comme une caméra de contenu USB avec pratiquement n'importe quelle application de visioconférence, offrant la flexibilité d'utiliser Scribe dans les salles de réunion, les salles de classe ou même les bureaux à domicile ' rajoute le groupe.

Valeurs associées LOGITECH INTL Swiss EBS Stocks +2.83%