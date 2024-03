Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Logitech: annonce le départ de son Directeur Financier information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 09:54









(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé aujourd'hui que Charles 'Chuck' Boynton, directeur financier (CFO), quittera la société pour poursuivre une autre opportunité de carrière. Le titre chute de près de -6% à la Bourse de Zurich et affiche la plus forte baisse du Stoxx 600 Europe ce matin.



Il restera au sein de la Société en tant que chef de la direction financière jusqu'à la mi-mai afin d'assurer une transition jusqu'à la fin de l'exercice 2024. Son successeur sera nommé à une date ultérieure.



' Nous remercions Chuck pour son leadership financier pendant son séjour chez Logitech. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses prochaines fonctions ', a déclaré Hanneke Faber, DG de Logitech. ' Nous sommes impatients de poursuivre la solide expérience de Logitech en matière de croissance, de rigueur financière et d'excellence opérationnelle inculquée à l'ensemble de l'organisation. '



La Société a confirmé ses perspectives pour l'exercice 2024.





