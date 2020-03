Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Logitech : ajuste ses prévisions en raison du coronavirus Cercle Finance • 03/03/2020 à 11:50









(CercleFinance.com) - Le fabricant suisse d'accessoires informatiques Logitech prévoit une huitième année de croissance de son chiffre d'affaires, citant une 'forte demande continue' pour ses produits. Lors d'une réunion avec des analystes financiers et des investisseurs à New York, la société genevoise a confirmé ses perspectives de croissance de ses ventes à un chiffre moyen à élevé à taux de change constants pour 2020. Logitech a légèrement ajusté ses perspectives de résultat d'exploitation pour tenir compte des incertitudes de la chaîne d'approvisionnement en raison du coronavirus. Le groupe a déclaré qu'il s'attend désormais à un résultat d'exploitation non-GAAP compris entre 365 millions et 375 millions de dollars, contre ses prévisions précédentes de 375 millions à 385 millions de dollars. 'Malgré une légère baisse des prévisions, la direction de Logitech se porte bien', ont indiqué les analystes d'UBS.

Valeurs associées LOGITECH INTL SIX Swiss Exchange +3.10%