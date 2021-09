Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Logitech : accélère ses engagements pour le climat information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 11:14









(CercleFinance.com) - Logitech souhaite atteindre la neutralité carbone cette année et mettre l'entreprise sur la voie du zéro net d'ici 2030. ' Le monde a besoin d'une action climatique plus rapide pour lutter contre le changement climatique et ses impacts. Par conséquent, Logitech accélère ses engagements précédents en faveur de l'Accord de Paris et du RE100 ' indique le groupe. Bracken Darrell, DG de Logitech a déclaré ' Nous serons à zéro net d'ici 2030 avec pour objectif ultime de devenir positifs pour le climat. Nous allons au-delà de ce à quoi les pays se sont engagés dans l'Accord de Paris et nous le faisons 20 ans plus tôt parce que c'est un travail qui ne peut pas attendre '.

Valeurs associées LOGITECH INTL Swiss EBS Stocks +0.09%