Logitech : +8,5% vers 57,3ChF sur du 'moins pire que prévu'

(CercleFinance.com) - Logitech s'envole de +8,5% vers 57,3ChF sur du 'moins pire que prévu' : les investisseurs saluent ses résultats trimestriels (très mauvais) supérieurs aux attentes avec une baisse de 47% de son résultat opérationnel et une chute de 22% de son C.A, à 960 millions CHF (contraction sous le seuil du milliard de ChF).

Le titre refranchit la résistance des 56,6ChF du 3 février et pourrait progresser en direction de celle des 59,1E du 11/11 au 13/12.





Valeurs associées LOGITECH INTL Swiss EBS Stocks +7.04%