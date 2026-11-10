Logic Instrument : émission de BSA avec maintien du DPS / Opinion: Achat / Objectif: 3,36€ / Potentiel: +107,4%

En résumé
Des BSA pour accompagner le développement.
01. Émission de BSA avec maintien du DPS
Engagements de souscription à 100% d'Archos et de Loïc Poirier, PDG du groupe.
02. Un financement potentiel de 3,17 M€ brut
Chacun des 1 833 796 BSA bon permettra de souscrire à une action nouvelle au prix de 1,70 € pendant les douze mois suivant son émission.
03. Des ressources potentielles pour financer la croissance dans la Défense
Le financement susceptible d'être mobilisé offrirait une marge de manœuvre supplémentaire pour accompagner le développement dans la Défense.
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