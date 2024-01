Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Logic Instrument: C.A. 2023 dopé par le rachat d'Elexo information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 11:41









(CercleFinance.com) - Logic Instrument a publié jeudi un chiffre d'affaires annuel 2023 en hausse de 229%, soutenu par l'acquisition du français Elexo, racheté à Atos l'an dernier.



En données 'pro forma', le fabricant de tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles a généré un chiffre d'affaires de 32,6 millions d'euros l'an dernier, contre 9,9 millions en 2022.



Le spécialiste des équipements durcis précise que plus de 60% de son activité est désormais réalisée dans le secteur de la défense, et le reste auprès de grands comptes de l'industrie en France et en Allemagne.



Dans son communiqué, la société indique confirmer son ambition d'atteindre 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, en conjuguant croissance organique et croissance externe.



Ces résultats étaient salués en Bourse, où le titre grimpait de plus de 25%, parmi les plus fortes progressions du marché parisien, entraînant également à la hausse sa maison-mère Archos, dont l'action gagnait également 25%.





Valeurs associées LOGIC INSTRUMENT Euronext Paris +23.73%