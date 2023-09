Logic Instrument: bondit après une acquisition auprès d'Atos information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 12:30

(CercleFinance.com) - Logic Instrument bondit de plus de 19% vendredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé son intention d'acquérir Elexo, une filiale du groupe Atos.



Le constructeur informatique français explique que l'objectif de l'opération consiste à créer un intégrateur national de solutions mobiles durcies en milieu critique et environnement hostile.



Elexo est spécialisé dans la distribution de PC portables durcis et semi durcis et de tablettes durcies, en particulier à destination du secteur de la défense.



L'entreprise est aussi architecte de solutions en tests, mesures, sécurité des réseaux et télécoms.



D'après Logic Instrument, ce rapprochement permettrait de constituer un acteur français, coté en Bourse, disposant de tous les atouts pour fournir des flottes de terminaux mobiles, durcis et semis durcis allant du PC aux tablettes et aux smartphones pour une utilisation extérieure en milieu critique et en environnement hostile.



Le chiffre d'affaires consolidé de 33 millions d'euros permettrait aussi d'accéder à des appels d'offres en France et en Europe, inaccessibles jusqu'à présent, ajoute-t-il.



Logic Instrument - qui s'est donné comme objectif de générer un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros à horizon 2025 - précise que la transaction reste soumise à l'information et à la consultation des instances représentatives du personnel d'Atos, à l'accord et à la signature de la documentation définitive et à d'autres approbations réglementaires habituelles.



La transaction potentielle - dont le montant n'a pas été communiqué - devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023.



Après avoir bondi de 28% en milieu de matinée, le titre s'adjugeait 19,2% à la mi-journée, surperformant largement l'indice parisien des valeurs petites et moyennes qui progresse de 0,7% au même moment.



Sa maison-mère Archos s'octroyait une progression de plus de 7% dans son sillage.