Log In acquiert son quatrième actif et s’ouvre au marché italien

(AOF) - La SCPI paneuropéenne Log In continue son déploiement avec l’acquisition d’un actif en Italie, s'ouvrant sur un troisième marché après l’Espagne et l’Allemagne. Il s'agit d'un ensemble immobilier de 10 000m², développé en 2003, rénové en 2019, situé à Côme, dans le corridor logistique Rhin-Alpes. Il est occupé depuis l’origine par un équipementier automobile, la société Dana Group, dont le bail a été renouvelé en 2020. Theoreim, société de gestion de Log In, et son partenaire Principal Asset Management ont annoncé cette quatrième acquisition.

La durée ferme du bail restant à courir à la date d'acquisition est de 6 ans.