Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Loews: hausse de 26% du bénéfice net trimestriel information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - Le conglomérat Loews Corporation publie un bénéfice net attribuable au groupe en croissance de 26% à 446 millions de dollars au titre du dernier trimestre 2023, soit un BPA de 1,99 dollar, contre 1,49 dollar sur la même période en 2022.



Le bénéfice net attribuable au groupe de la division d'assurance CNA Financial s'est amélioré de 57% à 336 millions de dollars, tandis que celui de sa division énergétique Boardwalk Pipelines s'est accru de 11% à 92 millions.



Ces hausses ont été contrebalancées en partie par la baisse du rendement des placements sur titres de participation de la société mère par rapport à la période de 2022, tandis que le résultat net de Loews Hotels est resté quasi-stable à 32 millions.





Valeurs associées LOEWS NYSE 0.00%