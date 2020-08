Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Loews Corp : lourdes pertes au 2e trimestre Cercle Finance • 03/08/2020 à 13:40









(CercleFinance.com) - Loews Corp, conglomérat dont les activités vont de l'énergie à l'assurance et à l'hôtellerie, publie au titre du deuxième trimestre 2020 une perte nette de 835 millions de dollars, soit 2,96 dollars par action, à comparer à un BPA de 82 cents un an auparavant. Cette dégradation s'explique en grande partie par une perte d'investissement de 957 millions de dollars pour déprécier la valeur comptable de ses intérêts dans Diamond Offshore Drilling, sa filiale de forage en mer, en raison de son dépôt de bilan en avril dernier. Elle traduit aussi des pertes sur catastrophes significatives chez la compagnie d'assurances CNA Financial, ainsi que des pertes opérationnelles chez Loews Hotels & Co, sur fond des perturbations causées par la pandémie de Covid-19.

Valeurs associées LOEWS NYSE -0.30%