Loews Corp : BPA plus que doublé au 3e trimestre

Cercle Finance • 02/11/2020 à 14:40









(CercleFinance.com) - Loews Corp, conglomérat dont les activités vont de l'énergie à l'assurance et à l'hôtellerie, publie au titre du troisième trimestre 2020 un bénéfice net de 139 millions de dollars, soit 50 cents par action, à comparer à un BPA de 24 cents un an auparavant. Cette amélioration a été tirée par la contribution de la compagnie d'assurance CNA Financial, alors que Loews Hotels & Co a essuyé une perte nette du fait de la pandémie de Covid-19, et que le bénéfice net de Boardwalk Pipelines s'est contracté.

