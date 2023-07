Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Loews Corp: BPA plus que doublé au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 13:16









(CercleFinance.com) - Le conglomérat Loews Corporation -maison-mère notamment de l'assureur CNA- publie un bénéfice net de 360 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2023, soit 1,58 dollar par action, à comparer à un BPA de 0,68 dollar sur la même période de 2022.



'CNA a fait état de résultats exceptionnels, malgré les pertes sur catastrophes élevées subies par le secteur. La société a également enregistré son revenu de souscription trimestriel sous-jacent le plus élevé jamais réalisé', souligne le CEO James Tisch.



Loews revendique aussi des bénéfices en progression pour sa filiale d'infrastructures énergétiques Boardwalk, ainsi que pour sa filiale d'hôtellerie Loews Hotels, mais aussi un revenu net des investissements plus élevé pour la maison-mère.





