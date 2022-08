Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Loews Corp: BPA divisé par quatre au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 13:55









(CercleFinance.com) - Loews Corporation publie pour le deuxième trimestre 2022 un bénéfice net de 180 millions de dollars, soit 0,73 dollar par action, comparativement à un bénéfice net de 754 millions, ou 2,86 dollars par action, sur la même période en 2021.



Le conglomérat rappelle néanmoins que son bénéfice net d'il y a un an comprenait un gain important lié à la vente de 47% d'Altium Packaging, sans lequel le bénéfice net du deuxième trimestre 2021 n'aurait été que de 316 millions.



'Sur le plan opérationnel, Loews Hotels a réalisé son meilleur bénéfice net trimestriel en plus d'une décennie et la volatilité des marchés boursiers a masqué un meilleur ratio combiné sous-jacent de 90,8% chez notre assureur CNA', souligne le CEO James S Tisch.





