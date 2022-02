Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Loews Corp: baisse de 5% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 14:00

(CercleFinance.com) - Loews Corporation annonce au titre des trois derniers mois de 2021 un bénéfice net de 343 millions de dollars, soit 1,37 dollar par action, en repli d'un peu plus de 5% comparativement à 1,45 dollar par action sur la même période de 2020.



Le conglomérat explique que sa filiale d'assurances CNA Financial a vu son résultat net baisser, ayant enregistré des gains nets de placement plus bas, des résultats plus faibles de l'activité vie et groupe, ainsi que des pertes nettes sur catastrophes plus élevées.



Loews Hotels a vu une amélioration significative de ses résultats, en grande partie grâce au rebond continu des voyages de loisir, alors que le bénéfice de Boardwalk Pipelines a diminué en raison de l'absence d'un règlement de faillite reçu en 2020.