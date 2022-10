Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Loews Corp: baisse de 26% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 13:31









(CercleFinance.com) - Le conglomérat Loews Corp -présent dans l'assurance, l'hôtellerie et l'énergie- fait part d'un bénéfice net de 130 millions de dollars au titre du troisième trimestre 2022, soit 0,54 dollar par action, contre un BPA de 0,85 dollar un an auparavant.



'Loews Hotels continue de se comporter exceptionnellement bien, et notre compagnie d'assurances CNA Financial a produit un excellent ratio combiné sous-jacent de 91,1%', souligne le CEO du groupe, James Tisch.



La valeur comptable par action a reculé à 58,14 dollars à fin septembre, contre 71,84 dollars à fin 2021, reflétant l'incidence de la hausse des taux d'intérêt sans risque et de l'élargissement des écarts de crédit sur le portefeuille de titres à revenu fixe de CNA.





