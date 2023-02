Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Loews Corp: augmentation de 12% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 13:30









(CercleFinance.com) - Loews Corporation a déclaré un bénéfice net de 364 millions de dollars au titre des trois derniers mois de 2022, soit 1,53 dollar par action, comparativement à 343 millions, ou 1,36 dollar par action, au quatrième trimestre 2021.



Le conglomérat explique que cette augmentation du bénéfice net est attribuable à l'amélioration des résultats de sa filiale d'infrastructures énergétiques Boardwalk Pipelines et à la hausse du rendement des placements de la maison-mère.



Le bénéfice net de la filiale d'assurance CNA a par contre diminué, en raison du recul de rendement des placements et de pertes nettes liées aux catastrophes accrues, de même que celui de Loews Hotels, malgré un taux d'occupation plus élevé.





Valeurs associées LOEWS NYSE -0.12%