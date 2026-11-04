Lockheed va verser 30 millions de dollars pour régler les réclamations de l'administration Trump concernant ses pratiques en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI)

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* Des agences affirment qu'une entreprise du secteur de la défense a fait preuve de discrimination à l'égard des Blancs

* Dernier épisode d'une série d'accords à l'amiable liés aux politiques de diversité

* Plus de 1 000 salariés se partageront 7,5 millions de dollars

par Daniel Wiessner

Lockheed Martin LMT.N a accepté de verser près de 30 millions de dollars pour régler les plaintes déposées par l’administration du président Donald Trump, qui reprochait à ce sous-traitant du secteur de la défense d’avoir exercé une discrimination à l’encontre des salariés blancs par le biais de ses politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI), selon deux agences fédérales.

Les accords annoncés mardi soir prévoient notamment le versement de 22 millions de dollars pour mettre fin aux allégations selon lesquelles Lockheed aurait faussement certifié sa conformité aux lois anti-discrimination afin d’obtenir des contrats fédéraux, tout en favorisant les travailleurs non blancs lors des décisions d’embauche, de promotion et de rémunération.

L’entreprise versera également 7,5 millions de dollars à plus de 1 000 salariés lésés par ses pratiques, selon la Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC), chargée de faire respecter les lois fédérales interdisant la discrimination sur le lieu de travail.

Dans un communiqué, Lockheed a nié ces allégations et a déclaré avoir accepté ces accords à l’amiable afin d’éviter un litige prolongé.

"Nous n’avons pas reconnu notre responsabilité, estimant qu’il serait préférable pour toutes les parties concernées de tourner la page sur ces affaires afin de pouvoir rester concentrés sur notre mission cruciale en matière de sécurité nationale", a déclaré l’entreprise.

Cet accord est le dernier d’une série d’accords similaires que le ministère de la Justice a conclus avec d’autres grandes entreprises américaines, notamment IBM, Accenture et le cabinet de conseil Deloitte, alors que l’administration Trump cherche à freiner les politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) dans pratiquement tous les domaines de la vie américaine, y compris l’emploi dans le secteur privé, l’administration, l’éducation et la santé.

Le groupe de salariés concernés par l’accord conclu avec l’EEOC est le plus important jamais annoncé publiquement dans une affaire traitée par l’agence et portant sur des pratiques DEI, a indiqué mercredi la commission.

La loi fédérale "protège chaque salarié contre la discrimination à l’emploi fondée sur la race — et cette protection ne s’efface pas lorsque des décisions discriminatoires sont présentées comme des initiatives en faveur de la diversité", a déclaré dans un communiqué la présidente de l’EEOC, Andrea Lucas, nommée par Trump.

Les agences affirment que Lockheed a lancé en 2021 un programme d’incitation appelé "Compensation Adder", qui accordait aux 20 % des employés les mieux classés dans chaque secteur d’activité des augmentations salariales annuelles supplémentaires.

Les responsables avaient initialement reçu pour consigne d’utiliser des critères fondés sur le mérite, mais Lockheed a fait pression sur certains d’entre eux pour qu’ils reconsidèrent leurs choix en raison de la composition démographique des salariés sélectionnés, a affirmé le ministère de la Justice.

Les agences ont également allégué que Lockheed avait pris en compte l’origine ethnique ou le sexe lors de ses décisions d’embauche et de promotion afin d’atteindre ses objectifs internes en matière de diversité, ainsi que pour l’attribution d’opportunités de formation et de mentorat.

Les allégations du ministère de la Justice découlent d’une plainte déposée l’année dernière par un ancien vice-président de Lockheed, Tim Booher, qui recevra une indemnité de 4,4 millions de dollars, a précisé le ministère. M. Booher est désormais conseiller auprès du Pentagone, selon son profil sur le réseau professionnel LinkedIn.