Lockheed Martin: vol d'essai réussi pour le F-16 slovaque

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé ce week-end que le F-16 Block 70 slovaque avait réussi son premier vol d'essai, le pilote ayant mené plusieurs tests visant à valider les performances du système ainsi que les capacités supersoniques pendant le vol.



La Slovaquie est devenue le premier pays européen à recevoir le F-16 Block 70.



'L'armée de l'air slovaque fait des progrès significatifs grâce aux capacités du F-16', a déclaré OJ Sanchez, vice-président et directeur général de l'Integrated Fighter Group de Lockheed Martin.



'L'intégration de cette plate-forme éprouvée permettra à l'armée de l'air slovaque de protéger efficacement ses frontières et de s'associer avec des alliés en Europe, dans l'OTAN et dans le monde.'



Ce jet F-16 Block 70 est le premier des 14 à être livré en Slovaquie.





