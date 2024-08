Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: vers l'achat de Terran Orbital pour 450 M$ information fournie par Cercle Finance • 15/08/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé l'acquisition de Terran Orbital, spécialiste des solutions satellitaires pour l'industrie aérospatiale et de défense, pour 450 millions de dollars.



Terran Orbital apporte des capacités de fabrication robotique et des conceptions de véhicules spatiaux modulaires, renforçant l'offre de Lockheed Martin.



Les deux entreprises collaborent depuis plus de sept ans, et cette acquisition vise à accélérer le développement technologique et à répondre aux besoins croissants des clients.



La transaction, qui inclut le rachat des actions et de la dette de Terran Orbital, devrait être finalisée d'ici la fin de 2024.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 560,11 USD NYSE -0,55%