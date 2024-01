Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: vers l'achat de 24 F-35 par la Tchéquie information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que la République tchèque a officialisé son intention d'acquérir 24 appareils F-35 Lightning II de 5e génération par le biais du mécanisme 'Foreign Military Sales' du gouvernement US.



Dans ce cadre, l'armée de l'air tchèque devrait recevoir son premier appareil en 2031 dans la configuration dite 'Block 4', la plus avancée.



'Nous sommes heureux que le gouvernement de la République tchèque fasse désormais officiellement partie du programme record du F-35 Lightning II', a déclaré le lieutenant-général Mike Schmidt, directeur du programme conjoint F-35.



L'accord porte aussi notamment sur la formation du personnel, le service et le soutien logistique afin de garantir la réussite des livraisons des 24 avions.













' Avec la signature de la lettre d'offre et d'acceptation entre la République tchèque et les gouvernements américains, la République tchèque devient le 18e pays à rejoindre le programme mondial F-35. Nous sommes honorés de nous associer à l'armée de l'air tchèque en tant que F-35. Les 35 rejoignent d'autres pays européens dans le renforcement et l'augmentation de l'interopérabilité, augmentant ainsi considérablement la capacité de dissuasion de l'OTAN. ' a déclaré Bridget Lauderdale, vice-présidente de Lockheed Martin et directrice générale du programme F-35. 'Le F-35 est la meilleure solution pour la future flotte de chasseurs de la République tchèque, avec des capacités de 5e génération améliorant l'efficacité de la nation dans l'espace de combat de sécurité du 21e siècle.'



Le F-35 est l'avion européen de choix pour remplacer les flottes de chasseurs existantes, offrant une interopérabilité inégalée avec l'OTAN et d'autres pays pour constituer un discriminateur clé pour les États-Unis. et ses alliés pour les décennies à venir. D'ici les années 2030, plus de 600 F-35 travailleront ensemble en provenance de plus de 10 pays européens, dont deux américains. Escadrons de F-35 stationnés à la Royal Air Force Lakenheath. C'est également le seul avion de combat en production aujourd'hui qui créera des emplois pour les 40 à 50 prochaines années et permettra des partenariats industriels stratégiques avec l'industrie tchèque.



Les F-35 opèrent désormais depuis 32 bases dans le monde. À ce jour, Lockheed Martin a livré plus de 990 F-35, formé plus de 2280 pilotes et 15400 agents de maintenance, et la flotte de F-35 a dépassé près de 773000 heures de vol cumulées. Lockheed Martin continue de travailler aux côtés des opérateurs de F-35 pour garantir que les alliés gardent une longueur d'avance sur l'évolution de la menace.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE +0.26%