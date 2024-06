Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: vente d'un 'Black Hawk' en Roumanie information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin fait savoir que le ministère roumain des Affaires intérieures a attribué un contrat à PZL Mielec (une société du groupe Lockheed Martin) portant sur l'achat d'un nouvel hélicoptère utilitaire Black Hawk destiné aux services d'urgence et de lutte contre les incendies.



Cet appareil rejoindra la flotte existante de Sikorsky S-70M Black Hawk en Roumanie, portant leur nombre à huit.



Financé par des fonds RescEU de l'Union européenne, cet achat renforce la capacité de la Roumanie à répondre aux catastrophes.



Les Black Hawks sont utilisés pour diverses missions comme le sauvetage, le transport médical et la lutte contre les incendies, bénéficiant d'une conception robuste adaptée aux conditions environnementales difficiles.





