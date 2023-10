Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: va produire 6 hélicoptères pour la Norvège information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 16:00









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que la marine américaine lui a attribué un contrat afin de produire six hélicoptères multi-missions MH-60R Seahawk pour le compte de la Norvège.



Conçu et construit par Sikorsky, une société de Lockheed Martin, ces appareils permettront à la Norvège d'effectuer de multiples missions maritimes, notamment de recherche et de sauvetage et de patrouille côtière et offshore.



Cette commande marque la deuxième attribution d'un contrat MH-60R en moins d'un mois. En effet, le 12 octobre, la marine américaine avait déjà attribué à Lockheed Martin un contrat portant sur huit MH-60R pour le compte de la marine espagnole.







