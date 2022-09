Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin:va produire 12 hélicoptères pour l'Australie information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 16:58









(CercleFinance.com) - L'U.S. Navy a attribué à Lockheed Martin un contrat à prix fixe pour la production de 12 hélicoptères Sikorsky MH-60R Seahawk supplémentaires pour la Royal Australian Navy (RAN).



Achetés dans le cadre de l'accord de vente de matériel militaire à l'étranger du gouvernement américain, les nouveaux appareils ajouteront un troisième escadron 'Romeo' d'une capacité inégalée à la flotte aérienne de la RAN.



Les 12 nouveaux appareils MH-60R créeront une flotte commune d'hélicoptères maritimes soutenant toutes les plateformes aériennes de la RAN.



' La polyvalence du MH-60R pour mener un large éventail de missions, combinée au soutien de classe mondiale fourni par nos partenaires, a été un facteur important dans la décision de la RAN de faire un investissement supplémentaire dans le MH-60R ', déclare le contre-amiral Peter Quinn, chef de la capacité navale de la Royal Australian Navy.



Lockheed Martin prévoit de livrer les 12 hélicoptères MH-60R entre la mi-2025 et la mi-2026.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE -0.02%