Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : va lancer un satellite depuis l'Ecosse Cercle Finance • 08/02/2021 à 15:30









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin indique avoir passé un contrat avec la société californienne ABL Space Systems, un développeur de lanceurs à bas prix, afin de lancer un premier satellite depuis le sol écossais, en 2022. Connu sous le nom de UK Pathfinder Launch, ce projet devrait donc être à l'origine du tout premier lancement vertical d'un petit satellite depuis le sol britannique. Il s'agira également du premier lancement commercial au Royaume-Uni de la nouvelle fusée RS1 d'ABL Space Systems, assure Lockheed Martin. ' La sélection par Lockheed Martin d'ABL Space Systems dans le cadre de UK Pathfinder Launch nous rapproche de notre ambition: placer le Royaume-Uni sur la carte en tant que première destination pour le lancement de petits satellites en Europe', a réagi Ian Annett, directeur général adjoint de l'Agence spatiale britannique.

Valeurs associées LOCKHEED MARTIN NYSE 0.00%