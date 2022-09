Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Lockheed Martin: un contrat de 158 M$ avec l'armée US information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 16:38

(CercleFinance.com) - L'armée américaine a attribué à Lockheed Martin un contrat de 158 millions de dollars pour produire des missiles d'attaque de précision (PrSM) supplémentaires à capacité opérationnelle précoce (EOC).



Il s'agit du deuxième contrat de production reçu à ce jour et il fait suite à une visite d'étape réussie d'évaluation de l'état de préparation de la fabrication avec l'armée.



Lockheed Martin construit actuellement des PrSM pour remplir le contrat de production initial de l'armée et des séries supplémentaires qui seront utilisées dans les tests de qualification du système.



La prochaine série d'essais en vol commencera en 2023. Ces essais font suite à un vol record de plus de 499 km effectué l'année dernière sur la base des forces spatiales de Vandenberg, en Californie.



Depuis plus de 40 ans, Lockheed Martin Missiles and Fire Control est le principal concepteur et fabricant de solutions de frappe de précision surface-surface à longue portée.