Lockheed Martin: un centre d'entraînement F-16 en Roumanie

(CercleFinance.com) - Le premier centre européen d'entraînement F-16 a été inauguré à la base aérienne de Fetești, dans le sud de la Roumanie.



Lockheed Martin et ses sous-traitants, Daedalus Aviation Group, Draken International, GFD, une filiale d'Airbus Defence and Space, et ILIAS Solutions travailleront en équipe pour assurer la formation sur le F-16 dans le nouveau centre.



Dans le cadre de l'accord, les sociéts seront responsables de l'organisation, de la planification, de l'exploitation et de l'entretien des avions de combat F-16 fournis par la Royal Netherlands Air Force (RNLAF).



Pour compléter l'équipe de formation, ILIAS Solutions sera chargé de fournir des solutions logicielles de défense intégrées pour la logistique et le maintien en puissance, la gestion de la formation et la planification des vols.



' Le F-16 continue de jouer un rôle crucial dans les missions de sécurité du XXIe siècle pour les États-Unis, l'Europe, l'OTAN et leurs alliés dans le monde entier ', a déclaré OJ Sanchez, vice-président et directeur général, Integrated Fighter Group, Lockheed Martin.



' Lockheed Martin est fier de s'associer aux Pays-Bas et à la Roumanie pour ce centre européen de formation sur F-16, qui améliorera la préparation aux missions grâce à une solution complète de formation sur F-16 pour les pilotes roumains. Le centre se concentrera sur la garantie de l'efficacité et de la sécurité des Roumains qui pilotent et exploitent des avions de combat F-16 et pourrait éventuellement s'étendre pour inclure la formation d'autres nations '.





