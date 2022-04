Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: travaille autour de la 5G MIL avec Intel information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 12:40









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce une collaboration avec Intel Corporation afin que les deux sociétés tirent parti de leur expertise en matière de technologie et de communications.



L'idée est de réunir des solutions innovantes compatibles 5G, permettant des actions 'plus rapides et plus décisives pour la sécurité du 21e siècle'.



' Cette collaboration entre Intel et Lockheed Martin contribuera à accélérer la livraison de solutions 5G.MIL (militaire) sécurisées afin d'obtenir des effets de réseau pour nos clients qui permettront aux commandants militaires de prendre rapidement des décisions basées sur les données dans tous les domaines opérationnels ', a déclaré Dan Rice, vice-président des programmes 5G.MIL chez Lockheed Martin.





