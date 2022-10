Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: teste son prototype RAIDER X information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 12:02









(CercleFinance.com) - Sikorsky, filiale de Lockheed Martin, termine les premiers tests en vue d'un programme d'essais en vol en toute sécurité pour le prototype compétitif RAIDER X qu'elle construit pour le programme FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft) de l'armée américaine.



'Ce prototype, qui est achevé à 92%, utilise les dernières techniques de conception et de fabrication numériques', explique Jay Macklin, directeur du développement commercial du futur ascenseur vertical de Sikorsky.



'Ces avancées permettront à l'armée de terre de réduire le coût d'acquisition, mais aussi de procéder à des mises à niveau rapides afin de rester en tête de l'évolution de la menace', ajoute-t-il.





