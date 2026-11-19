Le groupe américain a franchi une nouvelle étape dans l'intégration de son avion de combat F-35C Lightning II aux porte-avions de nouvelle génération de l'US Navy, à l'issue d'une campagne d'essais menée à bord du John F. Kennedy (CVN 79).

Lockheed Martin indique que deux F-35C ont réalisé 34 vols, 122 catapultages et 122 appontages au cours de 11 jours d'essais. Ces opérations ont notamment permis de tester les systèmes électromagnétiques de lancement (EMALS) et de récupération (AAG) du navire.

Les essais ont également servi à vérifier les logiciels embarqués, à valider les modèles structurels de l'appareil et à évaluer sa compatibilité avec le nouvel environnement opérationnel du porte-avions.

A l'issue de cette campagne, l'US Navy a autorisé le F-35C à opérer depuis l'ensemble de sa flotte de porte-avions, ouvrant la voie à son intégration opérationnelle sur les bâtiments de classe Gerald R. Ford.