Lockheed Martin: teste l'IA sur des avions L-29 pilotés

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin, en partenariat avec l'Université de l'Iowa, annonce avoir conduit une démonstration d'IA en utilisant des avions L-29 pilotés pour simuler des systèmes non pilotés dans une mission de brouillage air-sol réussie.



L'idée est de montrer comment les systèmes aériens autonomes peuvent collaborer avec des plates-formes pilotées dans les opérations militaires futures.



Le projet, appelé Enhanced Collaborative High-Frequency Orientation System (ECHOS), a été sponsorisé par Lockheed Martin.



Les avions L-29 étaient pilotés par des experts qui suivaient les directives de l'IA pour le cap, l'altitude et la vitesse. Les pilotes avaient la possibilité d'ignorer l'IA en cas de danger.



Le test a montré comment l'IA peut faciliter la prise de décision et améliorer l'efficacité des missions tout en réduisant la charge de travail des pilotes.







