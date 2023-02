Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Lockheed Martin: teste des drones avec BAE Systems information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 12:40

(CercleFinance.com) - BAE Systems et Lockheed Martin Skunk Works (soit l'appellation officielle de la division consacrée au développement de programmes avancés chez Lockheed Martin) annoncent avoir réussi un essai portant sur les systèmes aériens sans équipage (UAS), les drones Stalker et Indago, et leur complémentarité avec la variante de véhicule de combat amphibie, ACV C4/UAS.



Les deux UAS fourniront des capacités de reconnaissance sans précédent et de longue durée pour soutenir les capacités de guerre expéditionnaire et de gestion de combat du Marine Corps à bord de l'ACV C4/UAS.



Maintenant que les tests de vérification sont terminés, le Corps des Marines effectuera sa propre série de tests pour évaluer si l'ACV C4/UAS est une solution gouvernementale prête à l'emploi (GOTS) capable et rentable pour le programme Advanced Reconnaissance Vehicle (ARV) .