Lockheed Martin: teste avec succès un système de missiles

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir réalisé avec succès un test en vol du JAGM-MR, soit un nouveau système de missile air-sol permettant de distinguer plusieurs cibles.



' Ce système d'armes de nouvelle génération offre une plus grande précision à la fois dans la discrimination et la reconnaissance des cibles', a déclaré Joey Drake, directeur de la gestion du programme de systèmes de missiles air-sol et du contrôle de tir chez Lockheed Martin.



Le responsable évoque notamment 'un nouveau niveau de précision de guidage et de capacités de défense, permettant au JAGM-MR de se verrouiller sur la cible sélectionnée même lorsqu'il y a plusieurs cibles sur le terrain.'





