Lockheed Martin: teste avec succès son système JFN

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a intégré avec succès des capacités numériques de commandement et de contrôle (C2) dans la première version du Joint Fires Network (JFN) du Département de la Défense lors de l'exercice Valiant Shield du Commandement Indo-Pacifique des États-Unis (INDOPACOM).



Ce test marque la première démonstration du prototype initial du JFN, qui permet aux commandants dispersés géographiquement de planifier et exécuter simultanément avec une compréhension commune de l'espace de bataille, alimentée par des capteurs variés fournissant des indications de ciblage à divers systèmes d'armes.



Lors de l'exercice, Lockheed Martin a démontré une planification opérationnelle en direct, coordonnant la prise de décision en temps réel à travers tous les services et domaines opérationnels, améliorant ainsi l'agilité et la réactivité des opérations conjointes.







