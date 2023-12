Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: teste avec succès les Spike NLOS sur Apache information fournie par Cercle Finance • 08/12/2023 à 14:15









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir tiré avec succès huit cartouches Spike NLOS depuis l'hélicoptère Apache Echo Model V6 américain, sur le site de Yuma Proving Ground, en Arizona.



'Cette démonstration réussie de Spike NLOS montre que le système est prêt à être intégré à la flotte Apache actuelle de l'armée et qu'il fournira une capacité de défense de choix lorsque la précision et l'exactitude comptent', a déclaré Tom Bargnesi, responsable principal de la gestion du programme de l'équipe Precision Strike chez Lockheed Martin Missiles et Fire Control.



La démonstration mettait en vedette huit Spike NLOS tirés depuis une plate-forme Apache sur diverses cibles, présentant les différentes capacités de mission du système dans plusieurs scénarios.



À la mi-2024, Lockheed Martin travaillera avec l'armée pour former les pilotes à l'utilisation du système sur les plateformes Apache V6. L'armée s'attend à ce que le système Spike NLOS LRPM DR soit entièrement intégré aux 18 plates-formes Apache Echo Model V6 d'ici septembre 2024.







Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE 0.00%