Lockheed Martin: teste avec succès les capacités du JADC2

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé hier avoir démontré avec succès le commandement et le contrôle numériques (C2) pour synchroniser les feux interarmées dans tous les domaines lors de l'exercice Northern Edge du Commandement américain Indo-Pacifique près de l'Alaska.



Les résultats contribueront à façonner les futures capacités de commandement et de contrôle interarmées tous domaines (JADC2).



La démonstration du réseau de feux interarmées (JFN) a intégré les technologies de sécurité de Lockheed Martin à des plates-formes tierces pour fournir une image opérationnelle commune persistante et résiliente à travers les services et tous les domaines.



Grâce au JFN, les commandants géographiquement dispersés sont en mesure de partager simultanément une compréhension commune de l'espace de combat qui peut fournir des orientations de ciblage à n'importe quel système d'armes.



'Nous répondons aux demandes prioritaires de la défense nationale en intégrant l'infrastructure JADC2 avec une technologie éprouvée pour fournir aux membres du service un avantage décisionnel pendant les exercices en direct à la vitesse et à l'échelle opérationnelles', a déclaré Amr Hussein, vice-président C4ISR chez Lockheed Martin.





