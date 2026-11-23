Le groupe américain de défense assure avoir testé avec succès 24 roquettes JR3 en Arizona, confirmant les capacités de cette solution destinée à réduire les coûts d'entraînement des forces armées.

Lockheed Martin a annoncé avoir réalisé un troisième essai réussi de sa nouvelle roquette d'entraînement Joint Reduced Range Rocket (JR3) sur le site de Yuma Proving Ground (Arizona). Concrètement, le lancement de 24 roquettes a permis de démontrer leur portée, leur trajectoire, leur précision et les effets de leur charge de marquage.

Conçue pour les lance-roquettes HIMARS et M270, la JR3 intègre un moteur à faible coût et un conteneur de lancement réutilisable. Elle vise à permettre des exercices de tir réels plus fréquents, notamment sur des terrains d'entraînement de dimensions limitées, tout en réduisant le coût par tir.

Développée pour remplacer potentiellement l'actuelle roquette d'entraînement à portée réduite de l'armée américaine et de ses partenaires internationaux, la JR3 dispose également d'une architecture modulaire susceptible de soutenir de futurs programmes de roquettes à faible coût produites en grande série.

Peu avant 17h (heure de Paris), le titre progressait d'environ 0,5% à Wall Street, autour des 568 USD.