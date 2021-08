Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : test réussi pour les solutions antimissiles information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'essais en vol réalisés le 9 août sur le site de White Sands Missile Range (Nouveau-Mexique, USA), Lockheed Martin a mis en évidence les améliorations de son missile intercepteur PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) ainsi que la fiabilité du PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI) . Au cours des tests, un PAC-3 MSE a intercepté avec succès une cible de missile balistique tactique, validant les mises à niveau du logiciel et des composants matériels du missile et du lanceur. Par la suite, deux missiles PAC-3 CRI ont chacun intercepté avec succès un missile balistique tactique confirmant la capacité de la solution à détecter, suivre et intercepter les menaces. A ce jour, quatorze pays ont choisi les missiles PAC-3 CRI et PAC-3 MSE pour se doter de capacités de défense antimissile, précise Lockheed Martin.

