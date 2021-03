Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin : test réussi pour le nouveau système de tir Cercle Finance • 05/03/2021 à 12:52









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a testé avec succès sa nouvelle génération de 'missile à système de lancement multiple guidé et à longue portée' (ER GMLRS) lors d'une démonstration en vol de 80 kilomètres à White Sands Missile Range, au Nouveau-Mexique. Au cours du test en vol, la cartouche ER GMLRS a été tirée depuis le lanceur HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) de l'armée américaine, construit par Lockheed Martin, répondant aux objectifs du test. La démonstration a confirmé les performances de trajectoire de vol du missile, la portée et les interfaces validées avec le lanceur HIMARS et les performances du logiciel système.

Valeurs associées LOCKHEED MARTIN NYSE -1.23%