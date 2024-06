Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: test du Mk21A avec l'US Air Force information fournie par Cercle Finance • 19/06/2024 à 12:52









(CercleFinance.com) - L'US Air Force et Lockheed Martin ont récemment effectué un test de vol du véhicule de rentrée Mk21A dans l'océan Pacifique depuis la base spatiale Vandenberg en Californie.



Le Mk21A est présenté comme un élément critique du futur système d'arme de missile balistique intercontinental (ICBM).



Ce test visait à évaluer les composants et technologies du Mk21A de Lockheed Martin, soulignant leur expertise dans le domaine des véhicules de rentrée.



Lockheed Martin précise que le programme Mk21A progresse selon le calendrier établi, bénéficiant de l'utilisation d'outils d'ingénierie numérique avancés pour optimiser les coûts, les risques et les performances du système.





