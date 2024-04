Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: succès de tests de missile anti-navire information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 11:54









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin, en partenariat avec l'US Navy, annonce avoir mené avec succès un test historique de missile anti-navire à longue portée (LRASM) avec quatre missiles simultanément en vol.



La marine américaine a ainsi pu démontrer la haute létalité inhérente à l'arme, depuis la planification de la mission jusqu'à l'intégration de la chaîne de destruction et ses effets sur la cible.



Tous les objectifs de la mission ont été atteints, renforçant la grande confiance dans les capacités de l'arme et dans sa puissance de feu supérieure.



'Nous avons continué à investir dans la conception et le développement des capacités de guerre anti-surface du LRASM afin de garantir que les combattants disposent des solutions de sécurité du 21e siècle dont ils ont besoin pour accomplir leurs missions et rentrer chez eux en toute sécurité', a déclaré Lisbeth Vogelpohl, directrice du programme LRASM chez Lockheed Martin.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE -1.11%