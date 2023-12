Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lockheed Martin: succès de l'AOEW en guerre électronique information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 17:27









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce le succès d'un test conduit en partenariat avec l'US Navy visant à évaluer les capacités d'attaque du système dit 'AOEW' (soit Advanced Off-Board Electronic Warfare), installé sur un hélicoptère MH-60R.



C'était la première fois dans le développement du programme que le système était capable d'effectuer des tests d'engagement, de démontrer sa capacité à vaincre les menaces et de quantifier ses performances du système.



'Le système AOEW est l'un des systèmes de guerre électronique les plus avancés et les plus complexes jamais développés', insiste Deon Viergutz, vice-président de 'Spectrum Convergence' chez Lockheed Martin.



Selon Lockheed, l'AOEW constituera 'un multiplicateur de force pour nos marins qui les aidera à dominer et à contrôler l'espace de combat sans jamais tirer'.



D'autres tests et démonstrations sont prévus en 2024, rappelle Lockheed Martin.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN AMEX 0.00% LOCKHEED MARTIN NYSE +0.05%