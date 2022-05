Lockheed Martin: succès d'un essai d'arme hypersonique information fournie par Cercle Finance • 17/05/2022 à 16:01

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir conduit avec succès le test d'une arme hypersonique (ARRW) lancée en vol depuis un B-52H Stratofortress, avec l'US Air Force.



Le vol a permis de démontrer la capacité de l'arme à atteindre et à résister à des vitesses hypersoniques opérationnelles, à collecter des données cruciales et cibler des objectifs désignées à des distances de sécurité importantes.



'Le besoin de capacités de frappe hypersoniques est essentiel pour notre pays et ce test réussi nous aidera à maintenir un calendrier accéléré et rigoureux', a déclaré Dave Berganini, vice-président des systèmes hypersoniques et de frappe chez Lockheed Martin Missiles and Fire Control.





Des vols d'appoint supplémentaires et des vols d'essai complets se poursuivront tout au long de 2022, avant d'atteindre la capacité opérationnelle précoce (EOC) en 2023.



Les armes hypersoniques offrent une capacité de réponse rapide et critique pour surmonter la distance dans des environnements contestés en utilisant une vitesse, une altitude et une maniabilité élevées.